正妹騎電動機車疑似高速過彎，整輛車直接逆向撞擊1輛千萬超跑藍寶堅尼。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

挑「牛」撞真是厲害！香港今(4)日上午8時許石澳山路上發生一起意外，有名正妹騎著電動機車，疑似在山路上高速過彎，豈料，整輛車直接偏到對向車道，猛力撞擊1輛千萬超跑「藍寶堅尼」，正妹撞擊瞬間也遭甩飛在半空中落地，並躺在路旁看起來疼痛不已，超跑駕駛的腳也因此受到輕傷。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並上傳1段11秒影片，他指出事發影片來自香港山路上；從原PO的影片中可見，有名騎電動機車的正妹，經過彎道時，疑似車速過快，整個人偏到對向車道，豈料，對向車道來了1輛千萬超跑藍寶堅尼，正妹反應不及，直接猛撞超跑拋到半空中甩飛，超跑右側前方也嚴重損毀，零件噴飛四散，正妹則倒在路旁疼痛不已。

正妹騎電動機車疑似高速過彎，整輛車直接逆向撞擊1輛千萬超跑藍寶堅尼。（翻攝自東網）

據《東網》報導，此意外發生於今(4)日上午8時許，李姓女子騎著電動機車在石澳山路上，疑似高速過彎失控猛撞藍寶堅尼，一旁路人發現此意外，趕緊報警，救護人員到場檢查，李女手、腳、臀部受傷，藍寶堅尼的男駕駛的腳也受到輕傷。

影片一出，網友紛紛留言表示「這個撞擊力道穿全身裝備也是去了」、「原來是想要華麗的走向人生終點」、「世界各地到哪裡都一樣，猴子永遠不會分男女，因為都是猴子」、「沒錢建議就下去了，醒來看到賠償更加生不如死」、「只能以身相許了」、「跨線無解」、「挑牛撞真是厲害」。

正妹騎電動機車疑似高速過彎，整輛車直接逆向撞擊1輛千萬超跑藍寶堅尼。（翻攝自臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）