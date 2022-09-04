雲林縣北港遊客中心展開營運，移至歷史建築北港登記所。（張朝欣攝）

雲林縣北港遊客中心原本位於北港鎮水道頭文化園區10角水塔，因10角水塔整修，8月1日起移至北港登記所，但大部分遊客並不知道，北港鎮公所4日表示目前先由公所人員進駐，日後將發包給專業營運團隊，近期將藉由舉辦藝文展演相關活動，告知大家新遊客中心已啟用。

北港鎮朝天宮媽祖廟香火鼎盛，每年遊客達6、700萬人次，遊客中心負責提供資訊、休憩場域，雲林縣政府與北港鎮公所對此非常重視，之前遊客中心設於水道頭文化園區10角水塔，歷史建物古色古香充滿特色，但因租約到期加上規畫整修，因此選定北港登記所接棒。

雲林縣政府文化觀光處表示，北港登記所已有百年歷史，「四坡水」建物極具特色，最早為台南地方法院所屬的「北港登記所」，後改稱為「北港出張所」，1946年更名「北港地政事務所」，1950年轉作地籍倉庫，之後閒置多年，經活化於2020年登錄為歷史建物。

北港鎮公所機要祕書蕭美文說，目前北港登記所已由縣府交給公所管理，公所於今年8月1日指派人員進駐營運，時間為每天上午9點至下午5點30分，星期一休館，但可能因還未掛上「遊客中心」招牌，所以有些遊客並不知道登記所就是遊客中心，會盡快將招牌掛上。

蕭美文說，登記所周邊還有日式木造員工宿舍、清朝水井、老樹與草皮，有如1處小公園，環境相當清幽，且位於朝天宮後方僅約100公尺，遊客參拜媽祖後走路就可來此休憩，非常方便。未來將公開招標由民間經營團隊負責營運，提供更多元的服務。