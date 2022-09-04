中央氣象局今天表示，若強颱軒嵐諾能保持目前的速度和方向，最快將在晚間8時30分解除海上警報；提醒基隆北海岸、西半部山區到高屏山區今晚到明天清晨還是會有斷續降雨。

根據氣象局最新資訊，強颱軒嵐諾下午5時的中心位置在北緯27.4度，東經124.6度，即在台北的東北方約410公里海面上，以每小時19轉25公里速度，向北轉北北東進行。

氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上；七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員林秉煜表示，預估會向北加速，受到暴風圈仍然影響北部海面，基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼還是會有間歇性強風。如果颱風的速度、方向沒有改變，最快今晚8時30分會解除颱風警報。

林秉煜指出，目前軒嵐諾主要雲系移到颱風眼的正南方，因此台灣降雨較上午緩和，仍然提醒基隆北海岸、西半部山區到高屏山區今晚到明天清晨還是會有斷續降雨。

林秉煜說，預計明天風場轉為西南風，中南部易有局部雨，其他地區午後易有雷陣雨，氣溫略為回升；6、7日水氣增多，全台都有局部短暫陣雨，午後山區可能有較大雨勢；8日起至中秋連假期間，各地為多雲到晴，環境轉為東北風，迎風面易有零星降雨，中南部、各山區則會有午後雷陣雨。

氣象局統計，自2日零時起至今天下午5時，累積雨量前5名為新竹縣鳥嘴山630.0毫米，台北市陽明山鞍部515.5毫米，新北市坪林502.5毫米，桃園市拉拉山448.0毫米，宜蘭縣太平山429.0毫米。