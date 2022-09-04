1名海軍艦隊軍人小昕（化名）某次外出和朋友聚會時，堅持和女同袍搭同一台Uber回去，沒想到他竟在車上強行撫摸女同袍胸部及下體，對方忍了一年後於退伍前和上級稟報，高雄地院法官審理時認定小昕犯罪事實明確，依強制猥褻罪判他有期徒刑1年。

據判決書指出，1名海軍艦隊軍人小昕於109年1月服役時，和友人外出飲酒，聚會結束後，堅持與女同袍小美（化名）搭同一台Uber離去，又要求司機先開往小美租屋處，沒想到在車上時，他竟基於強制猥褻之犯意，先以左手摟住小美腰部，又將左手伸進小美內衣撫摸小美胸部，還隔著裙子撫摸小美下體，待Uber抵達小美租屋處門口時，小昕才停止動作。小美忍了一年直到退伍前1才向上級反應自己遭小昕侵害。

小昕表示他確實有和朋友聚餐，在車上也有摟小美腰部、用手環抱小美等，但他並沒有強制猥褻對方，他有問小美要不要跟他到汽車旅館休息，但小美說不要，所以就沒有去了，可能抱他得時後有不小心碰到小美的胸部，後來小美說不要他就放開了，他並沒有強行撫摸小美的胸部及下體等行為。

法官勘驗小美和小昕的對話紀錄發現，小昕曾傳，「今天的事全都是我的錯！」、「我承認」等又於110年2月小昕和軍中長官申訴提到，「她要弄我就直接弄我，為什麼要拖那麼久」等認定小昕強行撫摸小美胸部、下體等行為屬實，因小昕否認犯行，又責怪小美拖了1年再提告，法官依強制猥褻罪，重判小昕1年有期徒刑，可上訴。