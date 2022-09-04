羅智強 鄭重考慮參選總統_舊金山連線記者說明會

國民黨前台北市議員羅智強2日宣布鄭重考慮參選總統，他也透過辦公室表示，將於台灣時間9月5日（ㄧ）凌晨0415舉行說明會，並且在台美兩地「野電視94強」YouTube 頻道同步直播！

國民黨前台北市議員羅智強2日宣布鄭重考慮參選總統，消息一出震撼各界，他今（4）日表示，將開始收集民眾對於他參選總統意見的「總統聽見100天」活動，並預告會在100天後做出決定。

羅智強指出，「總統聽見100天」將在未來用100天的時間，從台灣到美國、從街頭到巷尾聽聽大家的意見。

羅智強提到，100天後九合一大選已結束，2024年總統大選即將開始，需要有人未雨綢繆，因此「總統聽見100天」活動也可說是總統大選的行前準備。

而羅智強今（4）日傍晚也透過辦公室發採訪通知，他將於舊金山時間111年9月4日（日）1315，台灣時間111年9月5日（ㄧ）凌晨0415，在Crowne Plaza Hotel召開「鄭重考慮參選總統說明會」，並於「野電視94強」YouTube 頻道（https://youtu.be/4Mz1PJgOrs8）同步直播！