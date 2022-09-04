受助認養7年的呂姓男大生，也用音樂演奏來感謝認養人。（李京昇攝）

苗栗家扶中心4日在頭屋鄉明德水庫安排94位認養人與認養童相見歡。（李京昇攝）

苗栗家扶中心4日在頭屋鄉明德水庫安排94位認養人與認養童相見歡，其中最資深認養人王姓婦人，已認養長達44年、認養數10名兒童，今天在活動中與孩子開心互動，還有受助認養7年的呂姓男大生，也用音樂演奏來感謝認養人，場面相當溫馨。

苗栗家扶中心成立於1970年，長年持續幫助縣內經濟弱勢家庭，截至今年7月全縣18鄉鎮共扶助916戶、1690童，共有4694名認養人每個月提供兒少經濟上的協助。每一個接受認養人幫助的孩子，平時都是透過書信向認養人表達生活近況，因此每年家扶中心都會舉辦認養人及認養童「相見歡」活動。

因為疫情停辦2年的相見歡，昨天又重新恢復舉辦，到場33位認養人當中，認養最久的認養人長達44年的王姓婦女，從1980年開始認養孩子，至今已認養10多位。今年已經快70歲的王太太說，她跟先生得知家扶有不少需要幫助的小孩，總是感到於心不忍，因此才剛始投入認養，看受幫助的小孩順利成長，對他們而言是最棒的回饋。

另外，呂姓大二生受到認養幫助長達7年，因為家中經濟好轉，加上他半工半讀，決定暫停受助，為表達感謝，呂特別演奏中提琴給施姓認養夫婦聽，呂爸爸還贈送自家栽種的番薯，來答謝長年照顧。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，許多受助的家扶孩童，多半來自單親、隔代教養等弱勢家庭，不少孩子也得半工半讀補貼家用，所幸透過認養計畫，生活跟就學才得以穩定，他們希望透過相見歡活動，讓認養人跟認養孩子們見面，除給認養孩子親自向認養人感謝，也透過互動遊戲來增進彼此感情。