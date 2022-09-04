國際大宗商品價格在傑克遜霍爾全球央行年會之後明顯走低，黃金價格、國際油價不約而同放軟，黃金現貨價格9/2來到1,713美元/盎司，布蘭特油期價格9/2為93.04美元/桶，一個月內下跌近2個百分點，外商銀行、投顧業也異口同聲，價格要回頭需要等到2023年了。

美國聯準會主席鮑爾在會議上的清楚講話，政策上的任何模糊一概消除，明確拒絕市場對聯準會提前降息的憧憬。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，聯準會顯得願意容忍經濟走弱，以壓抑通脹，同時意味著實際利率繼續上升。原本是避險商品的黃金，因為不具有預期收益率，對投資者的吸引力因而下降。

國際黃金現貨價格自8月中旬的1,800美元左右，近月來加速下行跌破1,699美元，瑞銀財富管理認為，金價到今年底可能進一步調整至1,600美元，明年初才有希望價格回升，明年的前三個季或持穩於1,650美元。

星展銀行財富管理亦同意，在美國利率和公債殖利率上升趨勢下，黃金的吸引力減弱。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，黃金作為一種無息資產，相較於現金存款、債券和股票股息收益率，「黃金的相對價值已經下降」，因此短期內黃金的上行空間有限。

對於金價未來的預測，星展集團指出，長期而言，黃金會回到基本面需求的支撐，要出現上行催化劑，需來自美元的走弱。星展集團預估黃金未來3個月/6個月/12個月展望，維持在每盎司1,850/1,900/1,950美元。

富蘭克林證券投顧則針對近週大幅回落的油價，提出分析。該團隊指出，貨幣緊縮政策恐加劇經濟衰退情勢、OPEC+會議據傳並未討論減產、加上中國疫情再起、封鎖重啟，是近期打壓能源與大宗商品需求前景的三大因素。

由於大宗商品價格對於經濟情勢變化的預期相當敏感，富蘭克林證券投顧指出，近期應留意9/5 OPEC+會議，先前沙國已釋出不排除減產支撐油價的訊息，會議決議將牽動短期油價走勢。長期而言，預期在原油供需面最重要關鍵供給受限因素支撐下，油價應可維持在相對較高價位水準。