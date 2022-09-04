美國加州議會在8月的最後一天，通過了核電廠延長使用的法案，使該州僅存的惡魔山谷核電廠(Diablo Canyon NPP)至少能運作至2030年。這被視為「歷史性的改變」、「該州正確的選擇」。

世界核能新聞(WNN)報導，加州眾議會在8月31日最後一天立法會議，表決了由州參議會送來的846號法案(SB846)，也就是惡魔山谷核電廠延案法案，以69票對3票懸殊比例通過，然後再返回州參議院進行最終投票，同樣以31票贊成，1票反對的比例順利通過。

在表決SB846 的同一天，加州因為熱浪(氣溫38度)宣布進入緊急狀態，供電網路在這一天造成巨大的需求和壓力。加州電力供應營商要求各用戶節約用電，以渡過缺電難關。

美國能源部(US Department of Energy)核能助理部長凱瑟琳•赫夫(Kathryn Huff)說：「我非常高興看到惡魔峽谷電廠的運作得到延長，這些反應爐至關重要地提供穩定的低碳電力，也幫助著加州電網的穩定性。」

從法案的提出，到表決的順利通過，被稱為「歷史性的改變」(Historic)，因為該法案是由加州州長紐森(Gavin Newsom)提出，而他本來是主張核電廠要按時除役，卻在這幾年做出讓步與改變，甚至主動提出延役法案。

同樣的，決定支持法案的州議員也相當重要，許多議員原本都是反核主義者，但是面臨能源短缺與環境問題，他們展現了負責任政治人物的難得勇氣。美國核能學會 (ANS) 主席史蒂文•阿恩特 (Steven Arndt)就說：「在熱浪造成的停電威脅下，加州立法者們做出了保護加州最大、最可靠的清潔能源，即惡魔峽谷核電廠，這是個正確的選擇。」除了感謝立法者外，ANS 也向民間核能支持者表示最大的敬意，他們成功的說服許多加州民眾支持核電。