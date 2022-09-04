民進黨新竹市長參選人沈慧虹4日晚間表示，陳時中昨天提出將於台北市公廁廣設免治馬桶的政策引發話題，民眾黨高虹安彷彿「撿到槍」，引用國民黨非正式民調數據開嗆，沈慧虹猛轟高虹安是犯了3大錯誤。

沈慧虹指出，高虹安在這次的公廁議題犯了3大錯誤，第1錯是引用國民黨非正式網路民調，拿雞毛當令箭，且無視民眾多元需求，只看冰冷數字，如果這是高虹安號稱的大數據專業，且欲應用於市政工作，真令人不敢恭維。

第2錯是新竹市沒有要全面裝設免治馬桶，公廁提供坐、蹲式及免治馬桶，還有無障礙等不同選擇，服務不同市民需求，但高虹安紮了1個「全面裝免治馬桶」稻草人狂打，刻意忽略市府同仁過去在改善公廁空間的努力，口口聲聲說要跟公務系統工作人員站在一起，但實際是打了你一巴掌再給你1顆糖，令人畏懼。

第3錯則是高虹安長篇大論批評免治馬桶，卻不願意明確說是否要裝設免治馬桶，明顯沒有經過思考評估，沒想清楚就先開罵，初出茅廬的實習生性格，不是市長人選應有的格局。