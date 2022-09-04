民進黨台北市長參選人陳時中提「北市公廁免治馬桶」政見，宣傳影片出現偷窺畫面，引發性騷爭議。媒體人韋安表示，台北市議員王鴻薇、徐巧芯、游淑慧組成火辣3劍客，國民黨參選人蔣萬安基本穩了。他更預測，最後一擊，後面還會有「王牌」出現。

韋安今(4日)在臉書貼文表示，陳時中選情似乎先盛後衰？目前所看到的，只有一個網紅四叉貓當「王牌」，還合體當政策代言。

韋安接著表示，蔣萬安陣營則有全國知名度和聲量的女議員，組成女俠3劍客。王鴻薇為正藍發聲，鞏固藍營基本盤；徐巧芯則掀起一波又一波網路和年輕人的民意波瀾；游淑慧則是有8年市府經驗，以市政專業戶為政策議題把關。有這樣火辣的3劍客組合幫忙發聲，蔣萬安基本穩了。韋安甚至預廁，最後一擊，蔣萬安後面還會有王牌出現。

網友回應認為，「沒錯，很棒的三女俠」、 「正派做事，正氣發聲，正人君子」、 「高下立判」。