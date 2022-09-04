中華企業射箭聯賽分項冠軍賽於4日在國體大體育館正面交鋒，列強全力衝擊五項冠軍，箭林之后由新竹市愛山林郭紫穎以6比2戰勝青年隊林嘉妤，箭林之王由奧運組合寒舍集團魏均珩以6比2擊敗新竹市愛山林鄧宇成，黃金混雙由青年隊6比2氣走彰化銀行，女子天團彰化銀行以6比4逆轉新北凱撒，男子天團青年隊以5比1擊敗台南射箭隊。

今日大家最關注的箭林之王爭奪戰，上屆箭林之王寒舍魏均珩面對東奧戰友新竹市愛山林的鄧宇成，首局落後的魏均珩第二局以兩支9分箭開啟反攻的號角，關鍵第4局射出9分箭1分之差成功連霸箭林之王頭銜。魏均珩表示，面對鄧宇成這樣的高手更需繃緊神經，專注自我全力取勝，心裡有些緊張，很開心自己能頂住壓力成功連霸。

而在首戰箭林之后對決，新竹市愛山林郭紫穎發揮實力，靠著最後一局射出關鍵10分，最後以6比2擊敗青年隊林嘉妤，豪取箭林之后寶座；第3戰黃金混雙之爭，青年隊對上彰銀，青年隊劉泰言、蘇思敏連續兩局射出兩支十分箭，幫助青年隊從0比2一路反敗為勝最後以6比2舉起黃金混雙的榮耀。

第4戰女子天團由彰化銀行對決新北凱撒，彰銀女團第2局射出56高分拉平戰局，凱撒第3局連3支10分箭瘋狂演出，幫助凱撒4比2要回領先，第四局彰銀邱意晴連續兩支10分箭領銜反攻，帶領彰化銀行將戰局拉平至4比4，最後加射彰銀李彩綺關鍵10分助隊反敗，幫助彰化銀行贏下女子天團殊榮。

第5戰男子天團由台南射箭隊對上青年隊，雙方先以1比1平手後，青年隊開始火力全開，連續拿下兩局，最後一局青年隊鄭祥輝連續兩支10分箭射穿台南最後希望，最後以5比1舉起男子天團美名。