今（4日）上午11時，於宜蘭縣蘇澳鎮中原傳統市場內舉辦親子繪本工作坊，宣傳兒少的身體自主權。（地方創生蘇澳站提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為推廣熟人性侵害防治的預防教育，勵馨基金會宜蘭分事務所近年運用相關繪本、教案等，深入校園及社區強化兒童之熟人性侵害的預防宣導，讓防治觀念從小紮根。今（4日）上午11時，於宜蘭縣蘇澳鎮中原傳統市場內舉辦親子繪本工作坊，宣傳兒少的身體自主權，讓偏鄉的父母與孩子們輕鬆吸收了解。

勵馨基金會指出，根據2021年數據顯示，有7787人遭受性侵害，其中4520人、近6成是未滿18歲的兒少，且這些孩子有近8成5是遭受到家人、親友、師長教練、安置機構的工作人員等熟人性侵的案件，而性侵型態以家內性侵案件居首位。

為積極推廣熟人性侵害防治的預防教育，勵馨宜蘭分所近年運用相關教案、繪本等，深入校園及社區做預防宣導；從今年7月至10月共有8場次的「熟人性侵害防治」繪本工作坊宣導，分別在員山鄉、壯圍鄉、礁溪鄉、頭城鎮，今蘇澳鎮為第5場，接下來將在三星鄉、五結鄉、大同鄉舉辦。

對象以3歲至8歲兒少為主，每一個場次報名約15人（5至6組家庭），透過繪本故事幫助家長與孩子釐清安全觸碰與情感需求的差異，一同建立彼此的身體自主權。該防治宣導場次由衛生福利部公益彩券回饋金補助15萬元，明年將繼續努力爭取。

勵馨宜蘭分所專員楊晴盛表示，在服務經驗裡，很多性侵害案件近6成以上都是熟人關係所為，尤其是兒少的部分，防治觀念非常需要落實在孩子身上，遂透過繪本，邀請ROSE故事姊姊用輕鬆的方式跟孩子們分享。

國發會地方創生2022年青年培力工作站蘇澳站計畫主持人曾壹靖表示，很開心可以跟勵馨宜蘭分所合作，宣傳兒少的身體自主權，也期盼透過此活動，讓蘇澳子弟能走進傳統市場，讓孩童們的年輕活力帶動市場氛圍、建立與家鄉的連結，落實返鄉青創的具體行動。

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