女星蔣勤勤曾在台灣發展，1998年拍攝瓊瑤劇《蒼天有淚》後開始走紅，瓊瑤幫她取藝名「水靈」，後改回本名發展，她與演員陳建斌結婚後生了兩個孩子，陳建斌不時會在微博上公開對她表白，婚姻生活相當幸福；近日蔣勤勤過生日，憔悴的狀態卻掀起網友討論。

陳建斌昨（3）日在微博上發表貼文，他分享蔣勤勤的照片，蔣勤勤似乎是素顏，穿著簡單樸實，朝著鏡頭歪頭一笑，不過蔣勤勤的狀態引起網友討論，她與年輕時相貌有所差距，臉頰鼓成方型，法令紋、眼袋、黑眼圈、皺紋等都很明顯，整個人非常憔悴。

陳建斌曬出蔣勤勤私下照片。（圖／微博）

2018年43歲的蔣勤勤以高齡產婦的身分生下二胎，從狀態來看高齡產子的後遺症有些明顯，和同樣年齡的女明星們相比，確實看起來較為衰老。陳建斌在蔣勤勤生日這天送上祝福，並作詩一首，兩人好感情讓不少網友羨慕。

陳建斌憑藉《喬家大院》《甄嬛傳》《三國》等熱播劇集被大眾熟識，精湛的演技獲得觀眾認可，他與蔣勤勤因戲結緣，兩人2005年拍攝《喬家大院》結識，隔年兩人領取結婚證明，但沒有舉行婚禮，婚內一同養育兩子。2014年陳建斌來台參加第51屆金馬獎，陳建斌三度上台領獎，蔣勤勤則在底下落淚，陳建斌領最佳男主角獎時，蔣勤勤以妻子身分上台感謝。後因陳建斌在《後宮甄嬛傳》飾演皇帝，有網友發現蔣勤勤與孫儷外貌有幾分相似，調侃蔣勤勤為純元皇后。