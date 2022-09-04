無黨籍新北市議員參選人李婉鈺日前出書，發表個人第一本著作《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》，全書除了分享自己的家庭、工作經歷，更是完整揭露6段情史；她今(4)日下午在板橋舉辦新書簽名會，李婉鈺表示自己回顧「床照事件」始末都還是會掉淚，至於出書會不會影響到「他」參選縣長，李婉鈺則說祝福、加油。

李婉鈺今天出席簽書會時，也特別還原「床照事件」的始末；她說，雙方當時已交往4年，是男未婚女未嫁很正常的一對情侶，當天下午因為看到很多情侶在曬恩愛，所以也分享一張兩人在休息的照片，沒想到被很多人用政治立場去見縫插針，然後就衍生成很大的一個「床照事件」。

李婉鈺表示，事件發生後，如果那時當事人站出來大方地說這是私領域的事情，請外界繼續關注我們在公眾事務上的表現，雙方都是很努力的民意代表，結果可能就不會是這樣，然而卻是用一種令人錯愕的方式，「昨天還躺在你旁邊，結果今天變成分手很久的一位對象」，對於任何成熟的人都比較無法接受，然後再來就是失聯。

她坦言，為了寫書，在回顧這段過程時，常常用鍵盤打字打到一半都還會落淚，雖然到現在還是羅生門，但隨著時間過去，自己也比較能釋懷，因為就是被放在一個天秤上，事業也好、家庭也好，在人生重量上的比例，可能自己就是被犧牲。

她表示，長期以來，大眾對自己貼上的標籤就是「話題女王」，但話題都是負面的，希望藉由這本書，讓大家認識真正、真實的李婉鈺，自己參與過湳仔溝的整治、府中456的府中廣場等等，並且得過2018國家卓越建設獎；李婉鈺更說自己就是太認真跑行程，不懂得擋酒，才會把自己變成酒醉的形象，在選舉期間又被對手無限上綱的放大再放大。

至於出書會不會影響到「他」參選縣長，李婉鈺則說，政治是政治，私人情感是私人情感，每人都有每人的考量，她覺得說選舉只要是表現好、能為地方帶來進步的，都是祝福跟加油。