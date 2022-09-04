強颱軒嵐諾過境，新北市預計於19時降為強化三級，消防、水利、工務等局處及各區公所等相關單位，持續緊盯各項救災復原工作。新北市長侯友宜下午前往瑞芳區、貢寮區了解颱風善後復原情形，也慰問感謝第一線人員監守崗位，投入防災整備的辛勞。

軒嵐諾襲台，東北角首當其衝，侯友宜緊盯颱風動向，要求各機關落實各項防颱準備工作，他今日上午除到鶯歌區視察三鶯大橋改建工程防汛整備工作，下午又前往本次風災重點區域，瑞芳區公所與貢寮區公所了解災後復原情形。

貢寮區截至目前共收到12件災情通報，主要為路樹倒塌、標誌損壞等，都在第一時間修復。瑞芳區公所則表示這次颱風帶給瑞芳區豐富雨量，稍解河川旱象，但民眾生命安全最為重要，不可掉以輕心，區公所同仁們也嚴陣以待、徹夜留守，留意潛勢溪狀況，並且為安全考量，預防性勸離快樂山部落97人。侯友宜看見公所同仁們年輕、認真、負責，從上到下團結一心完成防颱整備工作，除感謝同仁辛勞也給予高度肯定。

侯友宜也走訪慰問貢寮消防分隊、貢寮分駐所同仁災防辛勞，感謝先期嚴陣以待預防可能災害，並於災後第一時間排除災害，戮力執勤保障市民朋友人身安全，平安度過軒嵐諾颱風帶來的威脅。