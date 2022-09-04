美國田納西州發生一起疑似當街擄人案件，有名女老師在(2)日出門晨跑時，竟遭1輛黑色休旅車靠近，女老師便被推進車內，疑似遭到綁架，家屬發現女老師晨跑未歸，便趕緊打電話報警，警方調查期間，這名女老師驚人背景也曝光，原來是億萬富翁的孫女，其企業市值高達32億美元(約新台幣980億元)。

綜合外媒報導，美國田納西州有名34歲擔任幼稚園老師的弗萊徹（Eliza Fletcher），在2日凌晨4時許到曼非斯大學附近慢跑，透過監視器發現，當時她穿著粉色運動背心，以及紫色運動短褲，豈料，有輛黑色休旅車靠近，車上的不明人士與她一陣拉扯，把她強行推進車內。

家屬發現弗萊徹外出晨跑還未回家，於上午7時許趕緊報警，警方表示在事發現場發現她的水壺，以及碎在地上的手機，而她的家屬也懸賞5萬美元(約新台幣153萬元)，尋求線索，「我們希望弗萊徹平安返回，並期盼這筆獎金能協助警方抓獲犯人」。

據了解，34歲的弗萊徹和丈夫理查（Richard ‘Richie’ Fletcher III）結婚8年，育有2個孩子，住在曼非斯市中心，而她的祖父喬瑟夫．歐吉爾三世（Joseph Orgill III）是美國最大五金建材公司「歐吉爾」的共同經營者，意味著弗萊徹是公司的繼承人，據悉，這家公司市值達32億美元。

警方在昨(3)日公布最新案情進展，已經找到1輛有關車輛，並將車上1位涉嫌男子拘留，不過，仍然沒有任何弗萊徹的消息與蹤影。