對於總統蔡英文大讚陳時中未來就是台北最強的市政指揮官，競選政見每一項都對症下藥。無黨籍台北市長候選人童文薰批評，都在空談，年輕人的生活只有越來越苦，越來越沒有希望。童文薰強調，「你們不會做、不去做，我來做」！

總統蔡英文昨（3）日出席民進黨台北市長參選人陳時中宗教界後援會成立大會，大讚陳時中有能力、每項政策都對症下藥。蔡英文強調，陳時中是台灣最強的防疫指揮官，未來就是台北最強的市政指揮官，他陸續公布競選政見，每一項都對症下藥。

對此，無黨籍台北市長候選人童文薰批評，聽起來很棒棒棒棒，執政6年多，年輕人越來越窮，被騙去柬埔寨打工，住不起台北，又如何養得起老人？陳時中的政策哪一項能兌現？都在空談，年輕人的生活只有越來越苦，越來越沒有希望。

童文薰認為，靠著創意與扶持新創就能使台北市更好、全球重新投資台北。智慧城市可以重新定位台北國際之都的地位，年輕人的收入會像2000年時那樣爆發，涓滴經濟的效應會讓沒有太多技術門檻的服務業都蒸蒸日上。

童文薰強調，「你們不會做、不去做，我來做」，但不要再若無其事自打臉了，「我看得都覺得痛！！」