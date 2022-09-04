民進黨新北市議員參選人彭莉惠臉書發文提出競選三大主軸政見「在地就業、在地就學、在地就養」，其中，「在地就業」是重中之重，她認為未來必須在淡水打造高科技智慧產業園區，讓淡水重現百年繁榮風華。

蘇貞昌院長核定淡北道路、關渡新橋及64號高架道路隧道經費記者會／彭莉惠提供

彭莉惠指出，很高興在宣布參選新北市議員的同時，能夠現場見證蘇貞昌院長核定淡北道路、關渡新橋及64號高架快速道路隧道等重大交通建設，解決淡水長期以來的交通問題，證明民進黨是真正與民眾站在一起的政黨。

身為淡江大學助理教授的彭莉惠博士也提出她的政見，明明淡水地區有5間大專院校，為在地提供源源不絕的優質人力資源，卻因在地的工作機會質量不足的，學生畢業就離開淡水到外地求職，對淡水地區是一項很大的損失。

彭莉惠指出，全台的科技園區中因為招商成功而蓬勃發展的案例，最著名的如新竹科學園區與最近的高雄橋頭科學園區，皆因招商成功而帶動優質人才的進駐與週邊服務支援產業的共同發展。

淡海新市鎮是內政部營建署執行已久的「國建計劃」，未來二期發展除了住宅區、商業區，更有產業專區。只要能解決交通問題後，後續細部計畫可以透過通盤檢討，加強科學產業園區規畫方向，吸引更多高科技產商進駐。

左岸八里的台北港，政府已經規劃風力發電與智慧倉儲專區，若在一岸之隔的淡水新市鎮，能夠更進一步打造科技園區，進行產業招商，吸引如5GAIoT智慧城市相關的科技健康照護、人工智慧導航的無人載具(機、車、船)、智慧綠能儲存與應用、金融科技商業的服務模式，成為台灣智慧城市的示範區，並能從單一的產業鏈變身為區域的產業聚落，那這5所大專院校的學生在校時就可以藉由實習與產業接軌，進而畢業即就業。

颱風天跑行程看到路樹傾倒，下車展現執行力搬樹至路旁／彭莉惠提供

彭莉惠強調，若在淡水、八里形成產業聚落，在地就業機會的質與量就會增加，住民有更好的選擇，就不用通車到外地去工作，當「在地就業」的問題解決了,「在地就學」與「在地就養」就會有更多資源來投入。

「淡水」曾是台灣最大的港口、最國際化城市之一，未來她如果有機會進入議會，將全力爭取地方產業發展的新契機，讓淡水再現繁華！