出來打球？真假？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日因廁所政見影片「偷窺」鏡頭引來批評。但綠營立委范雲竟反咬藍白營「不懂女權」、「雙標」，還嗆聲「出來打球」，被網友發文列出過去許多性平事件，民進黨婦女部雙標裝睡的種種反應，光范雲自己就講出不少離譜言論，讓PTT鄉民笑翻狂酸：「女權自助餐上菜啦」、「打臉那麼狠」、「罄竹難書」。

有網友在PTT發文表示：「我以為只有網友找范雲打球，沒想到范雲自己揪球友」，他列出歷年性平事件及民進黨婦女部的回應，中間還標註「台灣價值」指數，首先是民進黨台北市議員王世堅、梁文傑、大老吳乃仁、立委羅致政的緋聞，民進黨婦女部的反應都是「ZZZZZZZZZ」裝睡叫不醒。

台南市議員參選人黃偉展爆婚外情時的反應是「私領域範疇，黨不予評論」，台中市議員何文海性平失言時的回應是「民進黨非法定調查機關」。但，台北市長柯文哲（註：沒有台灣價值）說一日幕僚如破千萬為了謝粉絲，可請麥卡貝辦活動抽出十人，讓幕僚大牛和學姐一起吃個飯時，婦女部主任蔡宛芬痛批「從過去到現在，柯市長就一直看不起女人，反正幕僚對他，就只是陪吃飯賺點閱的工具人」。

民進黨高雄市議員參選人陳致中（台灣價值超級多）遭爆料，現身台北市私人招待所時，民進黨婦女部「不評論個案」。但柯文哲說自己有個好太太，回家就看到太太在擦地板，所以自己無後顧之憂，范雲竟說「好太太的定義是擦地板？百貨公司正在周年慶，請柯去買幾個好太太回家擦地。」

丁允恭醜聞爆發時，賴品妤說：「我評論是因為我想評論」，范雲：「對於聽說的事情我沒辦法回應」。立委王定宇與顏若芳爆發外遇疑雲時，范雲說：「這裡面有什麼是我該照顧的性平問題」。王必勝爆不倫時，蘇貞昌說「不因私事妨礙公務」，陳時中說「是人都會犯錯，給他一次機會」。結果這次陳時中公廁偷窺畫面惹爭議，范雲竟然主動嗆聲喊：「國民黨跟民眾黨、議員們，出來打球啊！你們到底是根本不懂什麼叫『女權』，還是面對『雙標』毫無反省力？」

鄉民酸：「不要這麼粗暴好不好，粗暴言論DUCKBOOBIE」、「那麼狠的打臉」、「黨用的女權大師」、「(女權)自助餐上菜啦~」、「可悲雙標仔，台灣之恥」、「整理詳盡，罄竹難書」、「哈哈哈雙標仔還敢找人出來」、「婦女部只對自己有利的才會跳出來啦」、「綠能你不能」。