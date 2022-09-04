新北市議員參選人戴湘儀與新北市長侯友宜的聯合競選總部在今（4）日正式成立，新北市議員陳偉杰和同為新北市議員參選人的「侯家軍」夥伴呂家愷和吳訓孝，都前來共襄盛舉，而侯友宜原定會出席，但因為軒嵐諾颱風狀況不穩定，因此改以錄影方式祝福總部成立，戴湘儀還不忘強調，自己的英國倫敦碩士學位論文是自己撰寫，也絕不會像那位選錯選區的市長參選人一樣，一定會好好做事。

戴湘儀表示，每天站路口，是她跟新莊好朋友認識接觸的最好、最直接的方法，她在新莊第一群朋友就是84位里長，當時她騎腳踏車、徒步拜訪里長，一路上感受到新莊人的熱情，她是新來的朋友但是新莊人卻把我當成老朋友。所以她一定不能讓大家失望、一定要打一場正面的選戰，用政見打動新莊好朋友。

戴湘儀也說，既然是新人參選，就應該用新人的方式宣傳、競選，不砸大錢、把每一分錢都用在對的地方，所有事務都DIY；她指出，一個候選人用什麼方式打一場選戰，就會給市民什麼樣的未來。

戴湘儀表示，一座理想的城市就是友好、友善，讓所有年齡、不同性別、甚至小孩跟毛孩，都可以找到自己舒適的生活空間，她想用新的價值和理想，實現包括寵物友善、性別友善、雙語美感教育、全齡共融等政策，讓新莊更成為更宜居的城市。

戴湘儀還強調，自己的英國倫敦碩士學位論文是自己撰寫，過去作為侯市長的幕僚，對市政熟悉，絕不會像那位迷路且選錯選區的市長參選人一樣，一定會好好做事，「新北友宜、新莊有儀」，會跟市長一起「侯侯做代誌」。