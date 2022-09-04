「2022台中樂居金獎」雙年獎今（4）日公布獲獎名單，富宇建設今年共有7個社區入圍，最後由「東方之冠」、「帝國之心」及「新杜拜」3社區獲獎！長年致力於推動社區營造的富宇建設，也榮獲社區營運促進獎殊榮，寫下富宇社區參賽以來的最佳紀錄。

富宇建設協理周燕槿表示，社區不只是有形空間，也是無形的人與人之間；家是居住的地方，社區則是守護家的地方。樂居金獎承載著富宇對社區深耕的執著與理想，也代表著居住空間的轉型，未來抱持永續經營的態度，持續耕耘，為家的美好賦予更多意義。

富宇建設今年共有9個社區參與2022台中樂居金獎雙年獎，最後入圍7個社區包含「帝國之心」、「晴美」、「綠都心」、「晴光花園」、「東方之冠」、「新杜拜」、「世紀凱悅」等，最終由「東方之冠」社區獲管理維護獎、「新杜拜」社區獲樂居社區獎－優等，以及「帝國之心」社區獲樂居社區獎－特優獎項；而富宇建設也在社區推薦下，榮獲社區營運促進獎殊榮，成績斐然。

台中樂居金獎由台中市政府住宅發展工程處主辦，評選活動去年因疫情暫緩，今年以「2022台中樂居金獎雙年獎」擴大舉辦，並以「安全」為主題，經過書面／簡報評比、實地訪查及綜合評比的三階段評選後選出，參選的社區不但整合社區共識，往往還有物業公司及建設公司的推動及支持，才有機會脫穎而出。

周燕槿進一步指出，長年的社區深耕，仰賴鄰里間的互助與互信，參選樂居金獎的社區，過程其實相當繁瑣，不但要整合社區共識，還要有物業與建設公司的推動，及鄰里的支持，才有機會脫穎而出，管委會也需準備相當多的資料、歷經反覆討論與溝通，再加上今年上半年的疫情尚未明朗，能有這樣的成績是富宇家族共同努力的成果，相當不容易。

台中市都發局長黃文彬表示，2022台中樂居金獎雙年獎共83個社區參加，相較往年更加盛大，獎項競爭也相當激烈，不管是物業管理或是社區服務，都能讓台中市民免於公共危險的隱憂、減少社會犯罪，為台中社會安全的帶來正面的助益。