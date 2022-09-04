桃園市桃園區1日晚間發生槍殺命案，詐騙集團36歲蘇姓男子涉嫌朝27歲陳姓、28歲楊姓男子頭部開槍，蘇男將2人打死後展開逃亡。一路南下行經彰化、花蓮、屏東、台南、嘉義，跑遍半個台灣後，在國道北上277K雲林古坑落網。

蘇男與陳男、楊男疑似同一詐騙集團車手，蘇位於管理層，日前陳男、楊男作案被逮，疑似供出蘇男。為此蘇男相當不滿，已經在外放話要給2人好看。1日相約陳、楊男到1名女性友人中華路租屋處談判，結果蘇男將2人以行刑式槍殺手法殺害後展開逃逸。

因蘇男犯案後隨即搭乘計程車逃逸，警方一路調閱監視器畫面，發現他在友人接應下逃亡。彰化、花蓮、屏東、台南、嘉義都有其蹤跡，幾乎跑遍半個台灣。桃園警方鎖定其位置後，和國道警方合作，於國道北上277K將其逮捕。警方說，全案與刑事局、國道公路警察局、彰化、花蓮、屏東、台南、嘉義警察局合作，動員大批警力，所幸將其逮捕。