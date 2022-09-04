台東縣台11線金樽段135公里處4日發生對向2車碰撞事故。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣台11線金樽段135公里處4日發生對向2車碰撞事故。（成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣台11線金樽段135公里處4日發生對向2車碰撞事故。（成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣台11線金樽段135公里處4日下午14時50分發生對向2車碰撞事故，2自小客車對撞，6人中有4人受傷，雙方駕駛經警方施測酒測值為0，肇事原因及責任歸屬有待警方調查釐清。

警方調查，這起車禍發生在今日下午2時50分，事故地點在台11線金樽段135公里，郭姓男駕駛偕3名男人由北往南行經事故路段，疑因超車又遇大彎道，來不及駛回原車道，衝撞對向由張姓男子駕駛、載著1名女性友人的自小客車。

兩車對撞的巨大聲響嚇到用路人，道路也短暫塞車，警消人員獲報趕往，將4名傷患分別送醫，幸無大礙。現場經台東縣警局成功分局事故處理排除已恢復雙向通車，肇因初步調查為北向的郭男車輛失控偏離至對向車道所致，但詳細原因仍在調查釐清當中。

成功分局東河分駐所副所長陳泰成呼籲提醒，台11線本路段全線均2線道，用路人應遵守規定速限行駛，並在遇彎路、社區路段時減速慢行。超車時應依照標誌標線規定，勿於危險路段超車。