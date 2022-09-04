ABF三雄股價探低，繼終端需求下滑疑慮引發股價大幅修正，又因美國禁止超微（AMD）與輝達出口高階晶片到大陸，壓抑表現，不過，摩根大通、高盛證券均認為影響可控，意味股價已經超跌，美銀證券持續看多指標股，維持「買進」投資評等，外資齊力送暖。

ABF三雄中，欣興、景碩股價已經跌到波段新低，前者股價自高點以來幾乎腰斬，後者更是重挫57％，南電股價近期雖相對有撐，守住波段低點，但高點迄今的回檔幅度是最嚇人的6成以上。

彙整看ABF持多頭意見的外資觀點，對南電目標價仍在400元之上，對欣興目標價上看250～300元，景碩的目標價也有逾200元水準。

摩根大通證券指出，ABF指標股近期跌勢慘烈，確實與美國禁止超微、輝達輸出高階人工智慧（AI）晶片至大陸有關。欣興雖然是這些客戶高階產品的重要供應商，然每年相關營收金額不超過5,000萬美元，僅為欣興今年ABF事業營收的2％，摩根大通證券強調，不只欣興所受影響極低，連帶地，此次事件對其他ABF製造商的影響也完全可控。

ABF股王南電3日公布8月營收57.57億元，月增4.07％、年增21.84％，持續刷新單月營收新高，與經營管理階層的樂觀論調一致。

里昂證券指出，儘管半導體庫存壓力導致需求疲軟，然根據南電經營管理階層日前說法，受惠其主要CPU客戶獲得市占分額，網通、電信、車用需求回溫，晶片設計升級將持續扮演ABF載板內含價值提升的關鍵動能，認為ABF訂單依然強勁。