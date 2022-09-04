桃園市環保局4日舉辦再生文創展售暨二手跳蚤市集，市長鄭文燦逛上癮，一口氣買了近7000元，直讚俗又大碗。（蔡依珍攝）

鄭運鵬笑說自己平常玩的是鋼彈。(蔡依珍攝)

鄭文燦買上癮，看到盤子直喊要，老闆連忙說：「這個沒要賣！」(蔡依珍攝)

市長鄭文燦逛上癮，一口氣買了近7000元，圖為只要299元的木頭拼貼畫。（蔡依珍攝）

市長鄭文燦逛上癮，頻頻掏錢埋單，一口氣買了近7000元，直讚俗又大碗。（蔡依珍攝）

桃園市環保局4日舉辦再生文創展售暨二手跳蚤市集，市長鄭文燦逛上癮。（蔡依珍攝）

桃園市環保局4日舉辦再生文創展售暨二手跳蚤市集，市長鄭文燦逛上癮。（蔡依珍攝）

桃園市環保局4日舉辦再生文創展售暨二手跳蚤市集。（蔡依珍攝）

邁入第14年的桃園市再生家具拍賣會4日結合土地公國際民俗藝術節，在桃園新永和市場停車場登場，今年桃園區各里里長攜手做公益，捐贈78塊木匾，可製成468張做工精細的小板凳，賦予匾額第二生命，市長鄭文燦也逛上癮，一口氣買了近7000元，直讚俗又大碗。

鄭文燦說，為推動巨大廢棄物修繕再利用，市府環保局已成立11處「修惜站」，其中由桃園區中隊組成的「桃仔園修惜站」，每年都會舉辦物超所值的「再生文創家具展售會」，由清潔隊員化身木工師傅，將廢棄的二手物品，巧手再製成文創、玩具、家具等再生商品販售，13年來已售出逾4100件商品、為國庫挹注近260萬元，今年桃園區各里里長也共同捐贈匾額做公益，每塊匾額經桃園區中隊巧手，可製成6張做工精細的小板凳，藉此推廣再生利用與循環經濟的理念。

今年更有40攤跳蚤市集，販售民眾二手好物，鄭文燦也深入攤位裡面挖寶，頻頻掏腰包採買面紙盒、雙人長凳及螢幕架等各式實用的木製品，他笑讚文創區全面8折優惠、持有身障手冊或中低收入戶證明的市民享7折，搶好康又能做公益，他提到，清潔大隊各區中隊及桃樂資收站從8月起陸續舉辦二手市集，希望讓二手展售成為常態性活動，回收物品可以找到新的主人、循環使用。

一天下來市集共賣出約700件商品，整體所得近10萬元。而里長捐贈的匾額連同環保局跟環境清潔稽查大隊同仁募集的愛心二手攤位，共入帳1萬3400元，將全數捐給社會局「社會救助金專戶」使用。