林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，因外型姣好又有E罩杯身材，入行1年多就成為人氣王，近期還計畫進軍日本，引起話題。不過，有網友近日在PTT貼出林襄早期的影像，驚呼：「林襄也太假掰了吧！」

一名鄉民3日在PTT女版以「林襄也太假掰了吧」為主題發文，表示過去不知道這個人，直到網友在Dcard起底林襄，才讓他大開眼界；該鄉民接著轉貼林襄2015年錄的影片和早年的外拍照，以及放上現在的比基尼辣照做對比，訝異地直言：「這是以前的林襄？原來二次發育是真的」。

鄉民在PTT貼上林襄以前的影像，酸她是二度發育。（圖／PTT）

網友酸林襄二度發育。（圖／PTT）

此外，林襄在YouTube頻道許願「希望胸部可以小一點」，結果遭Dcard網友狂酸「靠奶吃飯還講幹話」的新聞截圖也被翻出，該鄉民不禁嘲諷：「說不想靠奶紅，希望胸部小一點，低卡女網友沒挖出，我都不曉得，好假掰喔....」並問大家是否會看林襄的寫真集。

此文一出，很快地掀起熱烈討論，一部分的網友都被嚇到，紛紛留言：「到底去哪裡整的，挺厲害」、「我以為她胸部是真的耶？」、「鼻子對比她高中外拍就知道了，當初有追FB」、「嚇得我把寫真集都刪光」。

另一派網友則力挺林襄：「整形哪有啥，就失言講錯話，為啥到哪個平台都看到有人噓」、「你是不是不清楚『假掰』是什麼意思？」、「但是她現在就是正啊，貼這些不影響」、「她有矯正過牙齒吧，矯正後外表會差蠻多的，嘴部下顎會往後退，導致鼻子會比較突出，五官會變立體，你去看牙板分享就知道了。」