資深男星李㼈和老婆熊家婕婚後生下一雙子女，女兒李紫嫣如今已是18歲亭亭玉立的美少女，外表甜美秀氣，繼承了父母的好基因，承接老爸衣缽進軍演藝圈，現是女團「PER6IX」的一員。她近日將展開大學生活，正式成為大學生的她分享勉勵自己的文字，也曝光雙馬尾萌照，引起許多網友圍觀。

李紫嫣今年順利考取師範大學國文系，即將開學的她以寫信方式來分享自己的心情，她坦言即將進入大學生活很緊張，不過還是順利的度過了四天的新生訓練，並勉勵自己很多事不會因為心情而有所改變，真正能調節的只有自己，她表示大學生活還算不錯，「大小事項宣達清楚、出了事故有人負責，妳一定要記得幾個月前準備面試時預備要說的，這大學幾年，爭取不要我以學校為榮，學校以我為恥。」

李紫嫣鼓勵自己要當個勇於挑戰、且自由開心的人，同時釋出一張雙馬尾的照片：「我以為雙馬尾大概在我的人生中不會出現，畢竟人過了十四歲就很難再裝進『幼稚』這個詞彙，但意外總是來的猝不及防防不勝防，既來之則安之。」她期許自己在大學4年後仍有現在這種積極向上的心態，不要變成「學分難民」，也不要做出會讓自己遺憾後悔的決定。

該文一出，立刻引來許多網友替她加油打氣：「大學生活一定會又順利又精彩」、「好好享受大學生活喔」、「盡力去做自己喜歡的事」，還有人誇「雙馬尾還是非常可愛」、「文字很美」。