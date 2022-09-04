據多名消息人士透露，為促進日中關係緩和並推動雙方首腦會晤，日本首相岸田文雄正積極準備參加日本經團聯與日中友好團體本月底舉辦的日中邦交正常化50周年活動。岸田預計將在這次活動中呼籲強化日中高層對話，以及與中共國家主席習近平舉行首腦會談，促進兩國關係穩定並緩解因台灣引發的緊張情勢。

據《共同社》報導，為迎接本月29日的日中關係正常化50周年，日本規模最大竹企業團體日本經濟團體聯合會（經團聯）與日中友好團體將在東京都內舉行的紀念活動，日本首相岸田文雄作為來賓出席的事宜正在協調當中。他預計將在活動中呼籲強化日中高級別對話，包括與中國國家主席習近平舉行首腦會談，促進日中關係穩定，並緩和因台灣問題引發的緊張關係。

報導說，5年前的2017年9月正值日中邦交正常化45週年，當時的首相安倍晉三出席了中國駐日大使館在都內主辦的活動並提議首腦互訪，促進了關係改善。目前經濟界謀求與最大貿易夥伴中國開展對話與交流的呼聲高漲，岸田能夠多大程度展示對日中關係的具體願景成為焦點。

相關人士透露，紀念活動由以經團聯為中心組成的日中邦交正常化50週年交流促進實行委員會主辦，9月29日將在東京都內的酒店舉行。除了岸田，也在協調外相林芳正和中國駐日大使孔鉉佑等人出席事宜。該委員會還向中方提出希望習近平和國務院總理李克強發來寄語。

在此之前，中國駐日大使館和經團聯本月12日將在東京都內召開邦交正常化50週年紀念研討會。林芳正和中國國務委員兼外長王毅計劃發來寄語。兩人還在探討借聯合國大會9月在美國紐約召開的機會舉行面對面會談。此外，兩國政府正在摸索以線上方式或借今秋國際會議的機會舉行首腦會談。