新竹1名人妻出軌已婚小王，見小王和元配離婚後，便也急著和老公協議離婚，經老公詢問人妻閨蜜得知自己被綠了，氣得要求2人賠償100萬元，新竹地院法官考量人妻和小王的收入等情況，判2人賠償男方50萬元。

據判決書指出，新竹1名人妻和老公結婚多年，她與110年時協議離婚，但離婚前老公懷疑人妻劈腿小王，詢問人妻閨蜜的知，人妻常常和閨蜜分享和小王日常，「我認識他應該也半年，我和他都是已婚」、「事實上，我們像男女朋友一樣」、「他讓我覺得我變成偶像劇的女主角，像戀愛」、「他今天抱起我還叫我腿盤在腰這樣接吻也太偶像劇，我從以前也不愛接吻跟老公也是，但他嘴巴是乾淨清爽的所以接吻是舒服的」。

男方指控，人妻和小王明知雙方各自有婚姻家庭，還逾越一般異性朋友之交往分際，且聊天紀錄中可見，人妻還帶小兒子和小王出遊，兒子還詢問小王說：「叔叔你很色耶你明明有老婆了還交個小三」，可見2人絲毫不掩飾外遇之情，事後因為小王和元配離婚，人妻也急著和他提離婚，讓他氣得要求2人賠償100萬元。

人妻變稱老公很早就和閨蜜在交往，持報復心態控告她，後來又於自白書中承認，「外遇在婚姻關係存續中及在道德觀中就是錯誤的行為，我承認自己錯誤的行為」。

新竹地院法官認定小王和人妻的行為足以破壞男方婚姻幸福，考量人妻為庭主婦兼職網拍工作，月薪2萬元，小王則是飲料店員工月入約3萬元等，判2人賠償男方50萬元，可上訴。