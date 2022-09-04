城隍爺聖駕繞進文武路後，在一片歡聲雷動中，神轎直接進入分局停駕；員警連忙上香、雙掌合十參拜祈福。(警方提供)

城隍爺聖駕讓大甲警分局員警參拜後，再由警方護駕繞行市區。(警方提供)

大甲都城隍廟威靈公城隍爺，今年「壬寅年」前往新竹城隍廟謁祖進香，歷經4天3夜，昨晚冒雨回駕到台中市外埔區境內，今天中午進入大甲區遶境時，更進入大甲警分局停駕，讓員警都相當開心；警方指出，感恩城隍爺賜福慈佑地方治安平穩、交通順暢，百姓安居樂業、四時無災。

警方指出，雖然城隍爺遶境期間遇上颱風侵襲，但未澆熄信徒熱情，大甲警分局也在駐地前方設香案祈求城隍爺能停駕，激勵士氣。城隍爺聖駕行經十字路口，直接繞進大甲警分局所在的文武路後，在一片歡聲雷動中，神轎直接進入分局停駕，員警連忙上香、雙掌合十參拜祈福。

警方表示，今天星期假日，大甲市區原本就會有大量旅客湧入，大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，使民眾在城隍爺遶境期間不受塞車影響，不只負責護轎，也擔負紓解交通重責大任；以及避免宵小趁人群眾多時下手行竊，勤務負擔雖然辛苦，期望活動能夠順利圓滿。

基層員警說，維護治安除需警方強力執法外，透過城隍爺停駕大甲警分局的「神助」，除讓城隍爺看到大家的辛苦付出，並祈求城隍爺「理陰贊陽」護佑轄區繁榮進步治安良好、百姓行車平安，民眾都能安居樂業、四時無恙。