強颱「軒嵐諾」周末從台灣東方海面掠過，但外圍環流帶來大雨跟強陣風，假日外出人潮也明顯減少。一名網友到朋友家作客，卻意外發現很多人到該社區看房，好奇颱風天怎麼會有那麼多人出來看房，就有內行人解答壞天氣看房才能知道房屋好壞，也分享看屋細節。

一名網友今（4）日在PTT八卦板發文表示，自己到新北市朋友家作客，在社區大廳看見房仲比住戶還多，感覺好多組人輪流在看房，讓他心生好奇明明是颱風天，怎麼還這麼多人瘋看房。

貼文引起網友熱議，不少人紛紛解答，「就是颱風天才要看會不會漏水」、「下雨天看房子才是最內行」、「颳風大雨 高樓層跟地下室才知道有沒有漏」、「最惡劣的狀況看房，才知道品質如何」、「颱風天一堆漏水屋現形，跟瀑布一樣」。

也有內行人分享看屋細節，「有些房子陽台遇到颳風下雨，你就算關緊門窗，照樣滲水進去」、「壓力測試，看門縫會不會漏，還有地下停車場會不會淹」、「蓋好2年後結構穩定看才準，如果是剛蓋好的，看心酸而已，新成屋瀑布會有人講，根本不用自己看」、「下雨天、晚上、週末都要看一次，懂的都懂」。