輝達、超微遭拜登政府通知禁止供貨AI晶片給大陸，原因是擔心晶片被用於軍事用途，但禁令1日急轉彎，美方決定給予輝達1年緩衝期。儘管如此，還是有專家警告，一旦華府殺紅眼擴大禁令，最壞情況是阻止台積電、三星等晶圓代工廠為大陸IC設計業者生產晶片。

路透報導，美國政府祭出最新出口禁令，反映出美中雙方在先進晶片技術領域，陷入越來越嚴重的緊張關係。

財務暨策略諮詢機構D2D Advisory執行長Jay Goldberg表示，美國禁令從早先禁止部分美企供貨華為等特定陸企，轉變為全面禁止某些美國產品出口到大陸。

Jefferies Group分析師在最新研究報告中指出，設想最壞情況，就是華府當局擴大禁令，阻止台積電和三星為大陸晶片設計公司代工，不過目前還沒有走到最糟糕的地步，美國在採取激烈行動之前，都會評估每一次出手可能發揮的效果。

市場觀察家說，美國政府最新禁令可能衝擊許多大陸科技巨頭，包括阿里巴巴、騰訊、百度和華為。

Jefferies認為，受到影響的大陸業者可以靠Google或亞馬遜的AWS開發AI軟體，或是利用多個低階晶片串聯，來取代遭禁止的高階晶片運算能力。

超微在大陸的前資深員工表示，美國這次禁令確實打擊到大陸業者AI研發資源，短期內不僅研究費用增加，效率也降低，然而大陸研發腳步仍將持續進行，只是進度會放緩。

針對輝達開發H100人工智慧晶片、A100晶片的禁令，1日出現轉折，即美國決定給予1年緩衝期。輝達表示，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日；超微則未公布是否獲得美國政府類似的臨時出口許可。