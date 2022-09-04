桃園威天宮日前遭祝融肆虐，主殿慘遭燒毀，2層樓高的關公神像也未能倖免，然而，一牆之隔的「山西引靈」關公神像卻未受到波及。（翻攝自桃園威天宮臉書粉專）

「全東南亞最高室內關聖帝君像」的威天宮位於桃園龜山，8月31日晚間廟內主殿發生火警，濃煙直竄雲霄，主殿四周遭燒毀，2層樓高的關公神像也未能倖免，然而，今(4)日，威天宮在臉書粉專PO出1段影片，影片中可見慘遭大火燒毀的主殿，但一牆之隔，竟然有3尊神像未受波及，甚至連牆壁也無煙燻、火燒過的痕跡。

日前慘遭祝融肆虐的威天宮，今(4)日在臉書粉專放上1段35秒影片，影片中先是由上往下拍攝遭燒毀的主殿周遭，然而，鏡頭往左側移動，躍過一面牆後，映入眼簾的是一間擺放神像的房間，且該區域內完全不見被煙燻、火燒的狀況，且擺上在桌子上的3尊神像也未受到火災波及；據威天宮粉專表示，供奉在桌上的主神像是「大陸山西引靈」而來的關聖帝君神像，站立2側的分別是周倉與關平，此3尊神像毫髮無傷，直呼「一牆之隔，兩個世界」。

桃園威天宮日前遭祝融肆虐，主殿慘遭燒毀，2層樓高的關公神像也未能倖免，然而，一牆之隔的「山西引靈」關公神像卻未受到波及。（翻攝自桃園威天宮臉書粉專）

桃園威天宮日前遭祝融肆虐，主殿慘遭燒毀，2層樓高的關公神像也未能倖免。（翻攝自記者爆料網）

貼文一出，網友也紛紛留言表示「期待威天宮可以趕快重建完成」、「有這段影片很棒」、「加油，期待再去參拜」、「真的神奇，連煙燻的痕跡都沒有」、「早日恢復前風采」、「不可思議」。

桃園威天宮，占地近萬坪，是知名製作人李鵬還願闢建，砸8億、花16年打造近2層樓高的關公神像，裡頭不拿香、不燒金紙，改以「龍銀」祭拜，還能帶回家當發財金求財運。

李鵬曾走訪各大關公廟，發現香火鼎盛的裊裊煙霧，常讓信眾嗆到流淚咳嗽，形成「留著眼淚拜神明」的畫面，請示關公後改走環保路線，以祈福錢幣「轉運龍銀」代替香紙和供品祭拜，不少信眾帶回家也意外的有招財效果，沒想到雖不拿香、不燒金紙，卻仍發生火災意外。