強颱軒嵐諾暴風圈脫離台灣陸地，已解除陸上颱風警報。軒嵐諾為缺水的基隆帶來充沛雨量，台灣自來水公司表示，基隆旱象已獲得解除。民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，軒嵐諾颱風帶來雨量，基隆水情獲緩解。

蔡適應4日在臉書粉專發文表示，基隆主要的供水來源有「貢寮堰橡皮壩」以及「新山水庫」。據台灣自來水公司轉述，「貢寮堰橡皮壩」橡皮壩已呈現滿水位，已讓基隆的地區的供水趨於穩定。而「新山水庫」，屬於離槽水庫，是透過引水管線及引水渠道的方式進行蓄水，台水會將基隆河多餘的水量抽送至新山水庫蓄存。

蔡適應接著表示，目前「新山水庫」的蓄水量在3成多，將持續蓄升及調度水量，感謝基隆市長林右昌、基隆市政府、 台灣自來水公司、 台灣自來水公司第一區管理處-西勢水庫等在颱風天堅守崗位，為市民辛苦奮鬥的夥伴們！他也呼籲民眾節約用水，珍惜水資源！