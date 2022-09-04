許多情侶都可能因為相處磨合原因而斷絕關係，不過有時可能也會因為一些意外而被迫分手。一名女網友表示，從小父母離異的自己，在上班公司認識小3歲的男友，雙方認識、相戀、準備步入婚姻，期間3度懷孕失敗但她不以為意，沒想到登記當天準婆婆才驚覺，她是男友同母異父的親姊姊，讓原PO無助直呼不知道怎麼走下一步。

原PO在Dcard發文表示，爸媽在她2歲的時候就離婚，之後在某大公司當高級幹部的爸爸到國外發展，媽媽則是改嫁他人，因此自己從小由奶奶帶大；長大後她進入爸爸公司上班，2年前認識新進員工的男友，期間3度懷孕失敗，但原PO一直以為是她身體的問題。

到了今年5月，在日本生活的準公公、準婆婆要回台定居，於是原PO和男友準備順勢步入婚姻，見家長時雙方並未深聊；沒想到登記當天，準婆婆看到她身分證上的父親欄、戶籍地後，進一步追問發現，原PO就是自己的女兒，男友就是她同母異父的弟弟。最後兩人只好分開，但卻卡在放不下對方、又跨越不了倫理道德規範的狀況，「我真的很無助不知道該怎麼走下一步」。

對此，許多網友紛紛回應，「不要生小孩不就解決了嗎？台灣有鍾理和及表妹。歐洲的皇家或貴族曾經也都近親通婚並繁殖，你們也不是什麼特殊的案例。個人沒有要推廣這種事情也不是喜歡自己的近親，但是我覺得真的互相有愛的兩人，並不要因為什麼原因而分開，只要妳們兩個互相相愛扶持一輩子，對誰都沒有害處」、「可以在一起+領養啦，追求自己的愛情和逃避別人的嘴砲，要自己取捨」、「兩人結紮領養小孩吧，這樣就沒問題了」。