藝人張景嵐2010年參加「冰火心女孩」美少女選拔取得冠軍，曾經代班《綜藝大熱門》主持群、出個人寫真書《夏日霓嵐》，她近年來轉換跑道往戲劇圈發展，接演戲劇《新娘嫁到》、《必勝練習生》等作品，在IG擁有50萬粉絲追蹤；近日她正逢生日開心曬出泳裝照，S曲線的身材辣度破表。

張景嵐日前發文，照片中她穿著連身泳裝，側面曲線露出性感蜜桃臀形狀，雪白的膚色搭配身後的城市建築，風景相當漂亮，她還附上在泳池游泳的縮時影片，畫面中只能看到張景嵐一顆頭浮在水面上移動，看起來有些喜感。

她感性地回憶過去，透露小時候吃得比男生多，跑得也比一些男生快，很難靜下來，課本上都是塗鴉，當時為了讓自己乖乖唸書，還拿媽媽的絲巾把自己綁在椅子上，當意識飛走或突然想站起來的時候，椅子也會被她的動作拉起來，扯到她很痛就會乖乖坐下，用自虐的方法逼迫自己。

父母都是學霸的她小時候無法理解自己與父母的差距：「為什麼自己跟他們不一樣，超像猴子，我是不是有什麼毛病？因為他們都可以坐好久好久，看好多好多書」，即使彼此有差異，張景嵐的父母仍然尊重她，讓她自己選學校，帶著孩子到學校裡走一走，感受一下，她最後選了一間森林裡的小學，「想到那時的日子就覺得幸福，沒有野過，哪會想要安份的唸書呢？」這段經歷獲得1.8萬網友按讚，不少人在底下留言祝福她生日快樂。