烏克蘭自8月29日宣布對刻松州(Kherson,赫爾松)的反攻，誓言奪回所有被被佔領區域。9月4日，烏克蘭武裝部隊收復了刻松北部地區的維索科皮利亞(Vysokopillia)，在一棟民宅屋頂上升起藍黃色的國旗。

當地媒體報導，該村有幾處俄羅斯的彈藥庫，在前幾日，烏克蘭反攻部隊先對其發動砲擊，成功摧毀10 輛裝甲車和一座彈藥庫。之後的作戰相對簡單，烏克蘭守軍包圍了超過1000名俄軍入侵部部隊。

地圖顯示，位於維索科皮利亞南部的俄軍點也將很快被包圍，他們無路可退，仍被困在刻松右岸。