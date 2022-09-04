今年第11號颱風「軒嵐諾」(國際命名HINNAMNOR)目前正持續往北移動，中央氣象局已於稍早晚間8時30分解除海上颱風警報，各地雨勢也逐漸趨緩，但各地仍要注意強陣風及不定時降雨。

根據氣象局最新資料顯示，晚間8時颱風中心位置在北緯27.8度，東經124.7度，即在台北東北方約440公里之海面上，以每小時20轉30公里速度向北轉北北東進行。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，「軒嵐諾」經過琉球海面後加速遠離台灣，這次對該颱風的預報有許多的不確定性，且在颱風影響期間預期會有強風、大浪、強陣雨的影響，氣象局今年也首次配合颱風警報發布風雨預報，供各單位提早預警。

林秉煜指出，今晚隨著颱風逐漸遠離，預估北部地區降雨也漸轉為短暫陣雨，東北部及中南部地區偶有局部陣雨，其他地區則轉為多雲的天氣；明(5)日受西南風影響，中南部地區仍有局部不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣溫方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在32至34度，周二(6)、周三(7)水氣較多，各地都有下雨機會，北台灣溫度略降，午後注意山區大雨，周四(8)到下周日(11)各地大多為多雲到晴，但受微弱東北風影響，迎風面地區有局部降雨，中南部山區也有午後雷陣雨機率。

此外，颱風外圍環流影響，基隆北海岸及蘭嶼有9至10級強陣風；桃園以北、東南部及恆春半島沿海空曠地區有8至9級強陣風；北部、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖亦有較強陣風，應多加留意。