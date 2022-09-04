中信兄弟今天在天母上演「煙火秀」，全場轟出4發全壘打以12比4轟垮味全龍，吳哲源6局失3分優質先發拿下個人8連勝，追平1994年陳義信，並列隊史本土投手單季最多連勝紀錄。

兄弟先發投手吳哲源首打席就挨轟，但他很快回穩，最終用105球投6局，被敲8支安打、失3分拿下本季第8勝且是個人8連勝。總教練林威助也誇讚，「雖然今天有稍微沒那麼好解決對方打者，但也把失分降到最低。」

首打席就被郭天信敲全壘打，吳哲源並不在意，他霸氣的說：「打就打，沒什麼關係，那顆球其實沒有特別紮實，（全壘打）就是命吧！當下自己沒特別想法，下一個打者再來就好。」

吳哲源從5月11日臨危授命頂替確診的呂彥青先發奪勝後，至今已是8連勝狀態，追平1994年陳義信隊史本土投手單季最多連勝紀錄，他笑說對於勝投不會想太多，主要是看運氣，他也感謝教練團給機會，同時也謝謝自己的努力，才有今天的成績。

加上今天的6局，本季吳哲源累積投球局數88局可以進入排行榜，他也以自責分率2.35擠下隊友德保拉排名第3，他笑著說：「那一定要去嘴他一下。」但也提到自己還要繼續努力。