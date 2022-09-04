台北市東區忠孝東路四段與敦化南路一家酒店門口，3日清晨發生一起命案。25歲羅姓男子在樓上酒店包廂內與人起爭執遭刺傷，送醫搶救後宣告不治，大安警分局調閱監視器，在案發4小時內逮捕行凶的25歲黃姓男子到案，起獲作案用的彈簧刀。台北地檢署外勤檢察官3日晚間訊後以黃嫌涉犯殺人重罪，且有逃亡、串滅證之虞向台北地院聲請羈押禁見，法官今晚8時50分裁定黃嫌羈押禁見。

警方3日凌晨接獲報案，指台北市東區忠孝東路四段與敦化南路一家酒店門口發生凶殺案，警方到場時見羅男嘴唇發紫氣息微弱，立即協助消防救護人員送往國泰醫院搶救，但仍因傷重在7時4分宣告不治。

大安分局立即組成專案小組，在案發現場全面封鎖勘察採證，擴大調閱監視器、動員警力追查嫌犯，在4小時後即將黃嫌逮捕到案。

黃嫌供稱不認識死者，是死者衝進包廂對他大罵，兩人才發生爭執糾纏，他掏出彈簧刀威嚇，沒想到一時失手傷人。全案現由專案小組釐清疑點，並深入查明有無共犯、業者有無涉嫌教唆、庇縱等情事。