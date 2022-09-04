1名網友於PTT以「高雄一個月6浮屍沒人關心嗎」發文寫下，高雄8月到9月間於愛河、愛河之心及今日的澄清湖中發現6具浮屍，貼文一出，鄉民們傻眼直呼：「連環殺人案? 還是高雄柬埔寨」、「還以為都是墜入愛河的」、「前鎮河沒被淹死也會臭死」、「不是浮屍就是墜樓開槍」。

1名網友於PTT發文「高雄一個月6浮屍沒人關心嗎」，文章曝光後引起鄉民們熱議。（圖／PTT）

高雄市民於今下午3時許在鳥松區澄清湖旁大埤、溼地公園發現漂浮的屍體，1名網友見到新聞後於PTT發文，他整理出高雄於上月10、12、18、20日及本月2日分別在高雄前鎮河、愛河、愛河之星等，1個月共發現6具浮屍，讓原PO傻眼直呼：「這頻率也太高了吧，沒人要關心一下嗎」。

文章曝光後引起鄉民們熱議們：「上個月也有4個」、「這就是高雄進步的地方，台北有嗎」、「還以為都是墜入愛河的」、「跟你講，2020高雄浮屍有21個」、「連環殺人案? 還是高雄柬埔寨」、「浮屍越多民調越高」、「高雄進步城市」、「就代表水很乾淨才會浮上來阿」、「高雄日常，幹嘛關心，台鐵誤點你會關心嗎？一樣的道理」。

也有網友們質疑南台灣治安，「誰負責」、「不是浮屍就是墜樓開槍」、「選輸就會注意了」、「六個的案發地點可以畫出六芒星嗎」、「太頻繁了真的要查一下吧，感覺不單純」、「都沒講原因實在奇怪，高雄怎麼」、「前鎮河沒被淹死也會臭死」、「高雄最美的風景，是愛河上浮著的人」。

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