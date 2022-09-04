烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，除了經營自己的Youtube頻道，也是綜藝節目的常客。她近期與大馬男星祖雄公開認愛，大膽自爆兩人是從P友轉正，態度非常大方，樂於跟粉絲互動的她讓網友隨意問答，大方回答和祖雄一週的房事，也解答對於祖雄前任安妮的看法。

祖雄與佳娜開頭就揭露一週次數，兩人用蒙眼比數字的方式接曉，不約而同都比了4次，不過佳娜說熱戀的時候，光是一天就可以2到3次，因為有新鮮感，直呼：「不知道為什麼就是隨時都很想做愛，我記得我們有時候看電影就受不了，我就拉他去房間」，佳娜透露有時候也會因為其他的小事受到影響，比如唸書很累等原因，畢竟兩人也不是整天沒事做，這些會影響到性生活。

佳娜和祖雄坦白提房事次數。（圖／取自佳娜老師機）

提到兩人吵架，佳娜說自己是偏向冷戰類型的人，跟祖雄一旦有摩擦就不想理他，過了30分鐘才跟對方吵架，而祖雄是溝通派，他受不了不溝通，佳娜直呼：「祖雄是我看過脾氣最好的男生」，她認為自己的性格很容易爆炸，只要兩人有摩擦，佳娜就跑進房間把自己關起來，祖雄就會坐在房門外等雙方冷靜再溝通。

其中有個敏感話題，網友問起：「對祖雄前女友的意見」，佳娜誇張地說：「一聽到就要爆炸，有很多意見」，事後她澄清前面是開玩笑，說在工作上還是會遇到，但安娜和祖雄已經是很久以前的事情了，所以沒有很放在心上，是透過自己的觀察覺得對方超不禮貌，「不只罵我還有我的國家，這個我沒有辦法接受」，祖雄也再次澄清自己沒有打女人。

佳娜提到祖雄某位前任，事後有補充只是開玩笑，是做節目效果。（圖／取自佳娜老師機）

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