疫情封控措施對中國大陸經濟的影響正在向多個產業逐漸擴大，大陸國營事業也無法倖免。據中國國家鐵路集團日前披露上半年財報顯示，2022年上半年收入同比減少271元（人民幣，下同），營運虧損804億元，較去年同期的虧損額擴大58.5%。

據《第一財經》報導，新冠疫情持續對國鐵集團經營業績造成衝擊，據國鐵集團公布的業績衝擊。上半年，國鐵集團實現營業總收入4857億元，同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，其中二季度當季虧損343億元，較一季度收窄118億元。

隨著營運虧損規模擴大，國鐵負債亦同步增加。截至2022年上半年，中國國鐵集團負債合計6兆元，較上年同期增加3.45%。第2季度末，國鐵集團負債率為66.81%，較去年底增長0.48%。

報導引述相負責人的話說，負債擴大主要原因是上半年鐵路固定資產投資保持高位運行，負債總額增加。但鐵路客貨運輸、多元經營現金流穩定，仍具有良好的償債能力，整體債務風險穩定可控。

國鐵集團稱，淨利潤虧損的主要原因是多點散發疫情，給鐵路運輸經營帶來較大影響，客運和多元經營尤其嚴重。上半年貨運收入達2344億元，同比增長9.6%，客運收入下滑明顯，僅965億元，同比減少599億元，下降38.3%。

在客運線路中，有「中國最賺錢高鐵」之稱的京滬高鐵上半年淨利虧損10.28億元，同比下降137%。其中，今年2季度是公司2020年1月上市以來首次錄得季度虧損。上半年，京滬高鐵本線列車運送旅客同比下降66.7%，跨線列車運營里程同比下降41.5%。

京滬高鐵表示，上半年京滬高鐵沿線多個地區，尤其是上海、北京等特大城市出現多起聚集性新冠疫情，且持續時間較長，對商務、旅遊、探親等高鐵主要客流出行需求造成極大影響，旅客出行意願呈斷崖式下降，給公司經營業績帶來史無前例的、嚴重的、持續性的衝擊。