吉凶未來先有兆？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，後因論文抄襲被台大撤銷碩士學位而退選，但早前立委高嘉瑜所說的「一屍五命」似在發酵，讓綠營在北台灣的選情整個不被看好。媒體人謝寒冰今(4日)在《新聞大白話》節目指出，前立委郭正亮所預言的「民進黨在北台灣可能全敗」，從藍營宜蘭縣長林姿妙雖被起訴，但聲勢仍明顯勝過綠營江聰淵可看出。但他也強調，2024總統大選才是真正影響台灣命運的關鍵選戰。

謝寒冰指出，「論文門這個東西，我個人認為已經燒得非常厲害。那有人預測說，北台灣可能會全敗，亮哥(郭正亮)也說可能北台灣會全敗。因為有一個很明顯的徵兆在哪裡？你看宜蘭，之前林姿妙不是被大舉搜索，後來被起訴？可是到現在，整個聲勢在宜蘭，還是林姿妙壓過江聰淵。」

「然後民進黨這次的選情，因為蔡英文一個人的獨霸，提了一大堆連他們自己地方派系都不滿意的人，才造成這樣的結果。」謝寒冰強調，「所以我覺得年底民進黨是非常有可能大敗的。可是問題是，台灣真正的選舉，是2024，2024才是掌握全盤。上次2018國民黨贏了之後，結果2020大敗。」

謝寒冰表示，「所以我覺得今年底，無論選情勝負如何，大家都沒有什麼好高興的，因為真正影響台灣命運的，還是在2024。」