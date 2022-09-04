中信兄弟今天在天母上演「煙火秀」，全場轟出4發全壘打以12比4轟垮味全龍，包含周思齊滿貫炮帶頭衝，也成為史上第2年長敲出滿貫炮的球員，聽聞差紀錄保持者林仲秋2歲多，開玩笑說：「那要再戰2年，為了突破他。」

3局上周思齊敲出生涯第7支滿貫炮，陳文杰再補上一發3分炮，兄弟單局灌進7分，5局上岳政華2分炮及7局福來喜的陽春炮，單隊集齊4種類全壘打是中職史上第3次、兄弟隊史頭一遭。

賽後聽聞紀錄後，總教練林威助也有些驚喜，坦言自己平時沒注意，「要先恭喜周思齊，有他開路這個點，讓大家打起來比較放鬆一點。」

周思齊則表示，那球棒打郭郁政的球有些失投，加上他的投球策略與情蒐給的雷同，雖然成為投打對決的贏家，但「周董」也不吝嗇給予郭郁政讚美，「他今年進步真的很多，速度、二縫線都很好，跟去年印象比起來滿驚艷的，很想知道他怎麼進步那麼多，一夜變這樣。」

周思齊之前被降下二軍，靠著疫情替補名單又回到一軍賽場，8月起至今貢獻24分打點，他表示，剛好前幾棒上壘率比較高，打點自然多一點，自己也只是做好份內的事，「這也是我比較擅長的，推進、護送、犧牲打這些。」

周董認為這段時間並未在技術上做改變，可能只是在8月球隊有些狀況時有了更多機會，自己也有掌握住。「助總」也認為此役打擊掌握度很高，「雖然對方第一支就嚇一跳，還好我們今天掌握的也還不錯。」