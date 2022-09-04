9月29日是中日建交50周年的日子，傳出日本首相岸田文雄考慮出席在東京舉行的紀念活動，預料他將呼籲強化高級別對話，包括與大陸國家主席習近平舉行首腦會談，使日中關係趨於穩定，以緩解圍繞台灣局勢等的緊張。

共同社4日報導，據相關人士透露，日本經濟團體聯合會（經團聯）與日中友好團體將在29日於東京舉行紀念活動，正在協調岸田以來賓身分出席的事宜。

報導指出，2017年9月適逢中日建交45周年，時任首相的安倍晉三出席中國駐日大使館在東京主辦的活動，並提議首腦互訪，促進雙方關係改善。目前日本經濟界尋求與最大貿易夥伴中國開展對話與交流的呼聲高漲，岸田將如何展示對日中關係的具體願景受到關注。

相關人士透露，該紀念活動由以經團聯為中心的「日中邦交正常化50周年交流促進實行委員會」主辦。除了岸田，委員會也在協調日本外相林芳正和中國駐日大使孔鉉佑等人出席，同時向北京提出希望習近平和大陸國務院總理李克強發來寄語。

報導說，中國駐日大使館和經團聯將於12日在東京召開中日建交50周年紀念研討會。林芳正和中國國務委員兼外長王毅均計畫發來寄語。同時，雙方還在討論藉聯合國大會9月在美國紐約召開的機會舉行面對面會談。

報導最後指出，日中兩國正在摸索以線上方式或藉秋季國際會議的機會舉行首腦會談。