女星薔薔（林嘉凌）從節目《我愛黑澀會》出道，外型美豔、很會製造「笑」果，成為各大綜藝節目的常客，年初更創立工作室當老闆。最近她飛到歐洲國家旅遊，大方地曝光與洋男的裸抱辣照，養眼的畫面讓網友看得鼻血直流。

薔薔今（4日）在IG打卡，透露人在德國柏林，直言：「相信柏林會是我這趟旅程最瘋狂最留戀的回憶」，她熱愛當地異次元的人文色彩，總能自在地融入其中，也很喜歡柏林極度尊重同志雙性或跨性別社會的多元文化，與其他歐洲國家不同，獨特、不追求流行，卻有無法抗拒的強烈魅力。

最後，薔薔表示台灣的同志遊行似乎快到了，呼籲大家一起共襄盛舉，「做什麼玩什麼愛什麼穿什麼，只要不傷人，就是自由！」

照片中，薔薔的上半身沒穿衣服，只用螢光條貼住胸部和雙頰，一頭烏黑的長髮灑落胸前，邪惡弧形一覽無遺；下身尺度也很大，只穿蕾絲吊帶襪，神秘三角和臀腿曲線十分迷人；她雙手環抱僅穿小褲的帥哥洋男，對方的手也碰觸到她的手肘，腹部更直接「貼奶」，俊男美女裸擁的畫面超辣。

網友看了紛紛狂誇：「台灣最正的女生」、「好好看，感覺好玩到炸裂，有無限可能的感覺」、「妳根本天菜」、「有夠辣」、「性感迷人身材誘惑」。