民進黨台北市長參選人陳時中提出「北市公廁免治馬桶」政見，宣傳影片出現偷窺的橋段，引來不少批評。媒體人吳子嘉認為，目前網路聲量第一名是陳時中，他有可能當選台北市長。不過，他拍的馬桶宣傳影片，讓人感到噁心、沒有格調，因此讓他非常害怕。

吳子嘉4日在《董事長開講》網路直播節目中表示，「北市公廁免治馬桶」宣傳影片出現後，現在網路聲量第一名是陳時中，他有可能當選台北市長。民進黨人瘋狂支持陳時中，目前陳時中行情、聲量是節節上升。不過，吳子嘉認為，根據日本醫科大學教授的研究，免治馬桶有細菌感染的可能性；更糟糕的是，該宣傳影片整個過程中，讓人感到噁心、沒有格調，讓他不禁說，非常害怕陳時中當選。

台北市議員徐巧芯認為，陳時中在調整他的人設，他做了幾件事情，好像是要接近年輕人。首先帶他去Gay Bar，照片一傳出來，也玩太開了。舔耳、甚至穿著粉紅色西裝，頭上戴著貓咪耳朵；第三部曲他在廁所偷窺的影片就出現了。

徐巧芯接著表示，舔耳、穿粉紅色貓咪裝裝可愛、賣萌，宣傳影片出現偷窺，陳時中的人物設定，跟原本擔任防疫指揮官比較沉穩的陳時中，差太多了。徐巧芯不禁質疑，到底是哪一些幕僚想要害他，把他當牽線木偶一樣，做出這麼多搞笑的事。