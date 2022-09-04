國民黨桃園市議員「村長」詹江村。（資料照片）

距離年底縣市長、縣市議員選舉越來越近，桃園市議員「村長」詹江村也預測在地選情。他認為整個民進黨就像「失速列車」，已經停不下來了，一個比一個偏激，放棄中間選民，議員席次會減少，鄭運鵬的選票也會很難看。

詹江村日前在直播中認為，鄭運鵬往基本盤靠攏，吸引宅男，攻擊力雖然很強，但屬於小眾、同溫層，已經走到牛角尖上，選票會很難看，因為偏極端，忽略中間選民。

詹江村直言，整個民進黨就像「失速列車」，已經停不下來了，只剩一口池塘，議員候選人都在撈池塘裡的魚，已經放棄池塘以外的魚了。一個比一個偏激，放棄中間選民，後果就是議員席次會減少。

對於桃園市第一選區的市議員選舉，詹江村說，民進黨提了6個候選人，如果走中庸路線，會6席全上；如果走偏激路線，只會當選4席。

他也指出，國民黨提7席，在林智堅論文事件發生前，國民黨自己估選票是「保五」，目前則是希望全壘打7席全上。國民黨如果不走中庸路線，連「保五」都有問題，如果走中庸，就可能當選7席。

對於林智堅事件蔡英文親上火線，詹江村認為，最後就會失去中間選民的選票。又例如柬埔寨事件、中介法箝制輿論，後來殺警案、廢死，對民進黨的仇恨值、討厭民進黨已經變成「動力」，會驅使民眾投票，因為這已經是「民進黨」與「選民」之間的事情！尤其民進黨已經把仇恨值操作到太高了，反而凝聚團結了國民黨！