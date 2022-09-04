民進黨台北市長候選人陳時中近日提「公廁裝免治馬桶」政見，不但宣傳影片「偷窺」畫面被各界砲轟噁心，就連政策的實際執行層面也被非議。實踐大學副校長江岷欽今(4日)在《TVBS戰情室》指出，免治馬桶噴嘴如果沒經常用酒精清洗，將藏汙納垢，等於變相用細菌傷害台北市民健康。他也強調，當台北市長更應該動腦改善交通與市容，廁所的事市民自己能想辦法解決。

「眾『屎』之的，猜一個地方？叫公共廁所。」江岷欽指出，「但(政見選)那個地方確實表示陳時中沒有洗過免治馬桶。像本人非常勤勞，那個噴嘴出來之後、縮進去，如果你每天用完沒有把它，用手拉出來，用酒精洗得很乾淨，藏汙納垢，那等於你是用千百萬個細菌，去傷害台北市的市民！」

江岷欽強調，「愛之適足以害之，你原來以為這樣是對他們好，其實一點都不好，這是典型的肉麻當有趣。其實也很少看到首都的市長把自己定位是馬桶市長，台北市民要的是馬桶免治嗎？當然不是。所以提供更便捷的交通，台北市你從10樓、20樓往下看，台北市需要整容、美容、市容，不論是拉皮或幹什麼，都比免治馬桶好更多。」

「台北市需要的東西太多了！」江岷欽表示，「免治馬桶雖然是人生的大事，但市民自己會去管理，腰部以下的事情我們自己處理就好。市長！你幫我們處理腰部以上的事情，腦袋以上的事情，讓我們交通更便捷。眾屎之的，自有衛生局跟公園管理處去處理，不勞費心。」